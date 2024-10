Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer bei Unfall in Schalke schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Im Kreuzungsbereich Overwegstraße/Gewerkenstraße/Grothusstraße kam es am Mittwoch, 23. Oktober 2024, gegen 17.45 Uhr, zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Eine 22-jährige Gelsenkirchenerin befand sich auf der linken Spur der Gewerkenstraße in süd-westlicher Fahrtrichtung und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Verkehrsbedingt musste sie ihren Mazda noch im Kreuzungsbereich abbremsen. Einige Zeit später schaltete die Ampelanlage Grothusstraße/Overwegstraße auf Grünlicht. Im weiteren Verlauf fuhren die dort wartenden Fahrzeuge in südliche Richtung in den Kreuzungsbereich ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe die 22-Jährige die ersten Fahrzeuge passieren lassen und ihre Fahrt dann in Richtung der Gewerkenstraße fortgesetzt. Dabei sei es zu einer Kollision mit einem 28-jährigen Motorradfahrer aus Gelsenkirchen gekommen, der die Grothusstraße in Richtung der Overwegstraße befuhr. Der Gelsenkirchener stürzte zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für den Zeitraum der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

