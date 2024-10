Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Busfahrerin durch Pyrotechnik verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 24. Oktober 2024, ist gegen 19.15 Uhr eine Busfahrerin in ihrer Fahrerkabine durch Pyrotechnik leicht verletzt worden. Der Bus der Linie 383 befand sich an der Haltestelle "Markenstraße" auf der Strundenstraße in Horst.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Tatverdächtiger Pyrotechnik in die Fahrerkabine geworfen hat. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten nur noch ein feines orangefarbenes Pulver in der Fahrerkabine feststellen. Die 23 Jahre alte Busfahrerin aus Bochum wurde durch den Knall und den Rauch leicht verletzt. Sie konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die 23-Jährige durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell