Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter nach Alleinunfall in Gelsenkirchen Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 27. Oktober 2024, gegen 02.20 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall in der Straße "Ahlmannshof" in Gelsenkirchen Bismarck gerufen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener mit einem schwarzen BMW auf der Straße "Ahlmannshof" in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Grünfläche des Kreisverkehrs und prallte frontal gegen einen dortigen Baum. Passanten, die den Unfall zufällig beobachteten, zogen den 19-Jährigen aus seinem Fahrzeug, leisteten erste Hilfe und wählten den Notruf. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr komplett gesperrt. Das Unfallfahrzeug, der Führerschein und zwei Mobiltelefone wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell