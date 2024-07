Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Riemke: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Bochum (ots)

Nach einem Unfall am Dienstag, 9. Juli, in Bochum-Riemke, sucht die Polizei einen flüchtigen Autofahrer und bittet um Hinweise.

Ein 37-jähriger Radfahrer aus Herne war gegen 15 Uhr auf der Herner Straße in Richtung Herne unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Supermarkt an der Ecke Rensingstraße bog ein Autofahrer vor ihm unvermittelt auf den dortigen Parkplatz ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer, stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Laut Zeugenangaben handelte es sich um einen beigefarbenen Pkw, möglicherweise mit Bochumer Oldtimer-Kennzeichen (H-Kennzeichen). Der Fahrer wird als jüngerer, blonder Mann beschrieben.

Das Verkehrskommissariat bittet Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

