POL-GE: Unfallverursacher weiter flüchtig - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fuhren am frühen Dienstagmorgen, 29. Oktober 2024, gegen 0.30 Uhr zur Consolstraße, weil ein Auto in Vollbrand stand. An dem weißen Ford Focus waren keine Kennzeichen angebracht. Darüber hinaus wurde das Auto durch die Flammen und die Löschmaßnahmen der Feuerwehr so stark beeinträchtigt, dass bislang kein Fahrzeughalter ermittelt werden konnte. Eine ...

mehr