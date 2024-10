Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte Geldautomatensprengung in Gelsenkirchen-Beckhausen - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In einer Bankfiliale im Stegemannsweg in Gelsenkirchen-Beckhausen hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Dienstagmorgen (29.10.2024, zwischen 3:00 Uhr und 4:30 Uhr) versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Der Sicherheitsdienst der Bank bemerkte über eine Überwachungsanlage, dass die Vernebelungsanlage der Bank ausgelöst hatte. Auf den Bildern der Kamera erkannte ein Mitarbeiter eine vermummte Person, die mit einem Kabel an einem Geldautomaten hantierte. Nachdem die Vernebelungsanlage ausgelöst hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Person war vermutlich männlich, trug einen dunkelblauen Trainingsanzug, eine Stirnlampe, ein schwarzes Tuch über Mund und Nase, schwarze Handschuhe und schwarz-weiße Schuhe. Er war circa 1,85 Meter groß. Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bankfiliale gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell