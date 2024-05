Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten unter Beteiligung eines Streifenwagens. Ein 25-jähriger Polizeibeamter beabsichtigte in den Kreisverkehr Roßheidestraße/Horster Straße einzufahren. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 20-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Motorrad bereits im Kreisverkehr und musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch den Bremsvorgang stürzte er. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da es zu keiner Kollision der Fahrzeuge kam, entstand auch kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell