LPI-NDH: Biker stürzt

Nordhausen (ots)

Ein 39-Jähriger befuhr am Freitag, gegen 20:00 Uhr, mit seinem Krad in einer Gruppe von mehreren Krädern die B 81 aus Richtung Hasselfelde. Aus bisher ungeklärte Ursache verlor der Mann in Höhe der Eisfelder Talmühle die Kontrolle und stürzte, wobei er schwer verletzt wurde. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

