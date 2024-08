LPI-NDH: PKW kollidiert mit Straßenbahn

Bleicherode (ots) - Am Freitag Abend kontrollierten Beamte im Heerweg ein Quad. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 47-Jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,24 Promille festgestellt, so dass im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de ...

