Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Essen: Durchsuchungsmaßnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 20-jähriger Gelsenkirchener wurde am Samstagabend, 26. Oktober 2024, gegen 19.40 Uhr von mehreren Tatverdächtigen angegriffen und schwer verletzt (wir berichteten: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/versuchtes-toetungsdelikt-in-beckhausen). Im Rahmen der eingerichteten Mordkommission wurden von der Staatsanwaltschaft Essen Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnobjekte in Essen und ein Wohnobjekt in Aachen sowie Haftbefehle für zwei Tatverdächtige beim zuständigen Amtsgericht Essen beantragt und auch antragsgemäß erlassen. Die Durchsuchungen und Festnahmen wurden unter Beteiligung von Spezialeinheiten in den frühen Montagmorgenstunden am 4. November 2024 durchgeführt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell