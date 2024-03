Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Scheune in Einbeck, OT Holtensen

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Holtensne, Amtsseite - 1. März 2024; 16:50h -

EINBECK ( FI ) Am genannten Tag, gegen 16:50 Uhr, erreichte die Leitstelle die Meldung über einen Brand in Holtensen, Einbeck, mit dem Hinweis auf eine brennende Scheune.

Bei Ankunft am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei fest, dass die Scheune bereits in Vollbrand stand. In der Scheune wurden landwirtschaftliche Maschinen sowie Stroh gelagert. Die Flammen hatten bereits auf die gesamte Struktur übergegriffen, als die Feuerwehr eintraf.

Die Löscharbeiten/Brandwache dauert derzeit noch an. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache des Brandes zu klären

