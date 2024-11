Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund einer Unfallflucht, die sich am Montag (05.11.2024) zwischen 7.45 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Küchenstudios in der Elly-Beinhorn-Straße in Böblingen ereignete, ermittelt derzeit das Polizeirevier Böblingen. Vermutlich während des Ausparkens stieß der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges mit dem ordnungsgemäß geparkten Mercedes zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07031 13-2500 oder per E-Mail an Boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

