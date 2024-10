Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Bike Fahrerin schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 30. Oktober 2024, um 14.26 Uhr kam es auf der Virchowstraße in Ückendorf zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Autos und eines E-Bike. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin aus Herne befuhr nach aktuellem Stand der Ermittlungen die Virchowstraße in Richtung Ückendorfer Straße. Auf Höhe der Parkplätze des Wissenschaftsparks kollidierte sie mit einer 27 Jahre alte Fahrradfahrerin, die vermutlich dort mit ihrem E-Bike die Fahrbahn queren wollte. Die 27-jährige Gelsenkirchenerin stürzte und wurde durch die Kollision schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

