POL-GE: Randalierer mit Haftbefehl greift Polizeibeamte an

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 21. September 2024, gegen 18.45 Uhr, konnte ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener zwei unbekannte Frauen bei einem versuchten Einbruch in der Herbertstraße in Schalke auf frischer Tat beobachten. Nach einem kurzen Wortwechsel flüchteten die beiden Frauen zunächst zu Fuß. Der 41-Jährige nahm in seinem Auto die Verfolgung auf und ...

mehr