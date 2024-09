Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit schwerverletztem Kind in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel am Freitag, 27. September 2024, wurde ein Zwölfjähriger schwer verletzt. Eine 24-jährige Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Auto gegen 15.15 Uhr auf der Bußmannstraße in Richtung Büscherstraße. Etwa in Höhe des Howegs sei ein Fahrradfahrer vom westlichen Gehweg auf die Fahrbahn gefahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto der 24-Jährigen und dem zwölfjährigen Gelsenkirchener. Der Radfahrer verletzte sich durch die Kollision schwer und wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell