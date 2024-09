Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit zwischen Schülern eskaliert

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 25. September 2024, gegen 9.30 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Schülern an einer Schule in Rotthausen.

Auf dem Gelände der Schule war es zunächst zu einem Streit zwischen einem 15-jährigen und einem 14 Jahre alten Schüler gekommen. Beide wohnen in Gelsenkirchen. In Folge dessen stellte sich der 15-jährige hinter den 14-Jährigen Gelsenkirchener und würgte ihn in einem Schwitzkasten bis zur Bewusstlosigkeit. Dieser fiel daraufhin ohnmächtig zu Boden und verletzt sich leicht. Der Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der 15-jährige Gelsenkirchener wurde seinen Erziehungsberechtigen übergeben und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell