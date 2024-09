POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Grauer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Niederstockumer Weg zwei Plastikmülltonnen angezündet. Ein Zeuge entdeckte das gegen 2.50 Uhr in der Nacht auf Mittwoch (18.09.24). Eine Tonne brannte komplett nieder, die andere wurde beschädigt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

