Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Handydiebstahl - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bisher unbekannter Mann ist dringend verdächtig, am Sonntag, 23. Juni 2024, gegen 13.00 Uhr, ein Handy aus einem Restaurant am Gelsenkirchener Hauptbahnhof entwendet zu haben. Das Mobiltelefon war zuvor von einem 42 Jahre alten Gelsenkirchener nach dem Essen auf dem Tisch dort vergessen worden. Der Tatverdächtige nahm daraufhin das Handy an sich und verließ den Hauptbahnhof in Richtung Hiberniastraße.

Der Tatverdächtige kann anhand der Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden: er ist männlich, circa 35 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Er trug zum Zeitpunkt der Tat Nike-Sportschuhe, eine graue kurze Hose und eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln. Auf der Rückseite der Jacke befand sich die Figur eines Kampfhundes aufgestickt.

Eine Videokamera hat die Tat gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/146892

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell