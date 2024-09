Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionistische Handlungen in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu zwei exhibitionistischen Handlungen ist es am Montag, 23. September 2024, in Gelsenkirchen Erle gekommen.

Gegen 11 Uhr entblößte sich ein bisher unbekannter Mann vor einer 30 Jahren alten Gelsenkirchenerin im Bereich einer Schule in der Surressestraße und entfernte sich danach fußläufig in unbekannte Richtung als diese die Polizei rief. Im Nahbereich konnte er durch die Beamten nicht mehr aufgefunden werden. Gegen 16 Uhr kam eine 14-jährige Gelsenkirchenerin im Beisein ihrer Mutter auf eine Polizeiwache und gab an, gegen 11.30 Uhr, auf einer Bahntrasse, einem Fußweg zwischen Friedenstraße und Kühlingsweg, auf Höhe des dortigen Kindergartens auf den onanierenden Mann getroffen zu sein. Eine ältere Dame mit Hund soll die Tat mit beobachtet haben. Das Mädchen ging zunächst nach Hause und erzählte erst später von der Tat.

Beide Geschädigten können den Tatverdächtigen beschreiben: er ist circa 18 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er hat eine korpulentere Statur und blonde Haare, die nach hinten gekämmt waren. Er trug eine dunkele Jacke, eine weiße Hose, einen dunklen Rucksack und eine Brille.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7112 im Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell