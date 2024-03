Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsgefährdung

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Am 23. Februar, gegen 13.20 Uhr sollte der Fahrzeugführer eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Mann das Anhaltesignal wahrnahm, flüchtete er augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer unter anderem in der Arnstädter Straße, der Langebergstraße sowie der Schloßallee. In der weiteren Folge konnte ein 34-Jähriger als Fahrzeugführer ausgemacht werden, er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht Personen, die zur genannten Zeit durch den Fahrzeugführer gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0050262/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell