Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.11.2023, gegen 18.15 Uhr kam es in der Klarastraße in Freiburg zum Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer auf den Dachstuhl über.

Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden auch die angrenzenden Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandermittlungen gestalten sich sehr schwierig, da auch die Statik des Hauses geprüft werden muss.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte in die Millionen gehen.

Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Sie ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

