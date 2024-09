Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecherinnen beschädigen auf der Flucht ein Auto

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 21. September 2024, gegen 18.45 Uhr, konnte ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener zwei unbekannte Frauen bei einem versuchten Einbruch in der Herbertstraße in Schalke auf frischer Tat beobachten.

Nach einem kurzen Wortwechsel flüchteten die beiden Frauen zunächst zu Fuß. Der 41-Jährige nahm in seinem Auto die Verfolgung auf und entdeckte die beiden Flüchtigen in der Wilhelminenstraße. Als die beiden Tatverdächtigen in einen dort geparkten Opel Corsa stiegen, beschloss er, das Fluchtfahrzeug der Frauen zuzuparken. Die Fahrerin fuhr trotzdem aus der Parklücke, beschädigte dabei das Auto des Gelsenkircheners und entfernte sich in Richtung Grenzstraße. Die Ermittlungen dauern an.

