FW-KLE: Ara aus Baum gerettet

Gegen 18:17 Uhr (9. September 2024) wurde der Löschzug Rindern der Feuerwehr Kleve zu einer Tierrettung auf dem Klever Ring alarmiert. Laut erster Meldung sollte sich ein entflogener Papagei in einem Baum befinden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um einen Gelbbrustara handelte, welcher seinem Besitzer entflogen war. Der Besitzer war ebenfalls vor Ort und hatte die Feuerwehr verständigt. Aufgrund des Verkehrslärmes ließ sich Sissi (so der Name des Vogels) nicht aus der Baumkrone locken, so dass zur Unterstützung die Drehleiter des Löschzuges Kleve hinzugezogen werden musste. Mithilfe der Drehleiter konnte der Besitzer in die Nähe seines Tieres gebracht werden und Sissi setzte sich umgehend auf seinen Arm. Anschließend konnten beide problemlos mit der Leiter nach unten gefahren werden.

Am Boden angekommen bleibt festzuhalten, dass sowohl Sissi als auch Ihr Besitzer mit einem großen Schrecken davon kamen, aber beide wohlauf sind.

Um 19:11 konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Im Einsatz waren 16 Kräfte unter Leitung vom Rinderner Löschzugführer Daniel Kuhnke.

