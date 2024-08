Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Kupfer und Messing aus Heizungsanlage ausgebaut

Täter flüchten unerkannt

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Montag (26. August 2024), 15:45 Uhr, und Dienstag, 06:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Gelderner Straße in Höhe des Petruswegs. Das Haus wird derzeit umgebaut. Die Täter hoben die Tür zum Heizungsraum aus der Verankerung und rissen Teile der Heizungsanlage gänzlich heraus. Weiterhin entfernten sie gewaltsam Heizungsrohre aus Kupfer und Messing aus der Anlage, mit denen sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugenhinweise werden von der Kripo in Goch unter Telefon 028231080 entgegengenommen. (as)

