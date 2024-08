POL-KLE: Kranenburg - Fensterscheibe eines Bürocontainers beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Kleve (ots) - Im Zeitraum von Montag (26. August 2024), 18:30 Uhr und Dienstag (27. August 2024), 07:00 Uhr kam es an der Waldstraße in Kleve zu einem Einbruch in eine Schreinerei. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten einen niedrigen einstelligen Bargeldbetrag, ...

mehr