Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugin meldet sich Presseaufruf

jetzt Fahrer von drei Pkw gesucht

Geldern (ots)

Am Sonntag (25. August 2024) gegen 11:14 Uhr war es in Geldern, Boeckelter Weg, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 58-jähriger Mann aus Geldern zwischen zwei geparkte Autos gestürzt und schwer verletzt worden war (siehe ursprüngliche Meldung vom 26.08.2024, 15:25 Uhr: "POL-KLE: Geldern - Mann zwischen geparkten Pkw schwer verletzt aufgefunden / Unfallhergang unklar") Aufgrund des Presseaufrufes hat sich heute (Dienstag, 27. August 2024)dankenswerterweise beim ermittelnden Verkehrskommissariat die als Zeugin gesuchte Dame mit dem Krankenfahrstuhl gemeldet. Sie gab an, dass sie auf dem Gehweg des Boeckelter Weg in Richtung Weseler Straße unterwegs war. Sie hat dann zum fraglichen Zeitpunkt drei Autos gesehen, die an ihr in gleicher Richtung vorbeigefahren sind. Nähere Angaben zu den Fahrzeugen oder deren Kennzeichen kann sie nicht machen. Als die Autos an ihr vorbeifuhren, habe sie ein Geräusch vernommen. Als sie in die Richtung geschaut habe, von wo das Geräusch gekommen sei, konnte sie den Mann dort zwischen geparkten Fahrzeugen liegen sehen. Da sich sofort Anwohner um den Verletzten gekümmert hätten, habe sie weiterfahren können. Ob das Geräusch durch eines der drei Autos verursacht worden sei, könne sie nicht sagen, auch nicht, ob eines der Autos den anschließend aufgefundenen Verletzten möglicherweise berührt hat. Ihr selbst sei der Mann vorher nicht dort stehend aufgefallen. Die Polizei sucht daher dringend die Fahrer der drei Fahrzeuge, die hintereinander in Richtung Weseler Straße fuhren und möglicherweise sachdienliche Angaben machen können, um den Sachverhalt aufzuklären. Möglicherweise kann einer der Fahrer oder Fahrerinnen Angaben darüber machen, ob ihm oder ihr der Mann zwischen den Autos stehend aufgefallen ist, ob der Mann während der Vorbeifahrt gestolpert/gestürzt ist oder ob es zu einem Kontakt des Mannes mit einem der Fahrzeuge gekommen ist! Wie berichtet, kann der Verletzte aufgrund einer Einschränkung selbst keine Angaben zum Unfallhergang machen, daher ist die Polizei dringend auf weitere Zeugenaussagen angewiesen! Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.

