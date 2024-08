Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von Kfz

Unbekannte entwenden einen VW Sharan (KLE-KY2)

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag (26. August 2024) auf Dienstag einen VW Sharan. Der VW parkte auf der Reeser Straße parallel zur B 67 (Kalkarer Straße). Die Täter flüchteten mit dem Auto, das das amtliche Kennzeichen KLE-KY2 führt, in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen werden telefonisch unter 02823 1080 bei der Kripo in Goch entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell