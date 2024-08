Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Coffee with a Cop am 22. August am Sternplatz in Lüdenscheid

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei lädt am kommenden Donnerstag zum "Coffee with a Cop" ein. Von 10 bis 15.30 Uhr steht eine rollende Kaffee-Stube am Sternplatz. Polizeibeamtinnen und -beamte bieten Gelegenheit zum Gespräch bei Kaffee, Tee oder Kakao.

Kalifornische Cops hatten es vor einigen Jahren vorgemacht: Sie überraschten Besucher von Schnellrestaurants mit einer Einladung zum Smalltalk bei einer kostenlosen Tasse Kaffee. Die Kampagne kam so gut an, dass es seit fünf Jahren jeweils am ersten Mittwoch im Oktober einen "Coffee with a Cop Day" gibt. Inzwischen laufen solche Aktionen in allen 50 US-Bundesstaaten. Das NRW-Innenministerium hat die Idee aufgegriffen und einen französischen Oldtimer mit Hightech-Kaffeemaschine gechartert. Im ersten Jahr der Aktion, vor drei Jahren, wurden 30 Orte in Nordrhein-Westfalen angesteuert.

Die Heißgetränke sind kostenlos; der Kontakt zur Polizei sicher nicht umsonst. Taschendiebe, Einbruchschutz, Senioren am Steuer, Elterntaxi, ...: Themen gibt es reichlich. Manche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit einfach, mal mit ihrem "Schutzmann" zu plaudern. Neben den Lüdenscheider Bezirksbeamten stehen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vom Team Verkehrsunfallprävention/Oberschutz sowie von der Kriminalprävention bereit. Ein Nachwuchsberater beantwortet Fragen rund um den Einstieg in den Polizei-Beruf.

Weitere Termine im Land unter https://polizei.nrw/artikel/coffee-with-a-cop-die-polizei-laedt-ein. (cris)

