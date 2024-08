Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kennzeichen und Rasenmäher gestohlen

Altena (ots)

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Meldungen von Fahrzeugbesitzern aus der Innenstadt, die ihre Kennzeichen vermissen. Zwischen Donnerstag und Samstag verschwand an der Bahnhofstraße das hintere Kennzeichen eines Nissan. Am Samstag zwischen 11 und 14.20 Uhr muss das hintere Kennzeichen von einem an der Bahnhofstraße geparkten blauen Golf gestohlen worden sein. In der Nacht zum Dienstag verschwand schließlich das hintere Kennzeichen von einem auf dem Parkplatz bei ACO an der Hagener Straße abgestellten Pkw.

In Grünewiese wurde ein Rasenmäher gestohlen. Nach getaner Arbeit hatte der Eigentümer das Gerät am Dienstag gegen 17 Uhr vor seiner Garage abgestellt. Am nächsten Morgen war der Mäher weg. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell