POL-MK: Ruhestörung: Frau mit Verkehrsschildern unterwegs

Hemer (ots) - Taschendiebe haben in den vergangenen Tagen erneut in Hemer zugegriffen. Am Dienstag kaufte eine 72-Jährige in einem Discounter an der Bahnhofstraße ein. Unbekannte entwendeten die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Sie hat einen konkreten Verdacht: Außer ihr seien zum Tatzeitpunkt gegen 11.50 Uhr nur ein Mann und eine Frau im Geschäft gewesen. Der Mann hätte sie mit einem Wort aufgefordert, ein Stück an ...

