Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fliegende Hufeisen und Sachbeschädigung

Iserlohn / Letmathe (ots)

Fliegende Hufeisen

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Polizei um kurz vor Mitternacht zum Postufer in Gerlingsen gerufen, da es dort zu Auseinandersetzungen vor einem Wohnhaus kam. Wie sich herausstellte, hatte eine Gruppe von 5 Personen einen 17 Jahre alten Iserlohner an dessen Wohnanschrift aufgesucht, da dieser einer anderen 17 Jahre alten Dame das Handy nicht zurückgegeben habe. Die Gruppe stand vor dem Fenster des Tatverdächtigen, welcher ein Glas und ein Hufeisen aus dem Fenster in der ersten Etage warf, die Personen wurden davon nicht getroffen. Die Polizei erschien und sprach mit allen Beteiligten, das Handy konnte der 17-Jährigen ausgehändigt werden. Es folgt ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Auto demoliert

Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, wurde ein Pkw an der Beilstraße zerkratzt. Die rechte Fahrzeugseite des Toyota eine 72 Jahre alten Anwohners erlitt Beschädigungen an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (lubo)

