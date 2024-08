Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Vandalen

Werdohl (ots)

Einbrecher aktiv

Ein 61 Jahre alter Anwohner der Bogenstraße wurde Opfer eines Einbruchs. Die Unbekannten Täter sind in das Einfamilienhaus des Werdohlers eingedrungen. Dazu haben sie ein Keller- und ein Schlafzimmerfenster eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen dem Nachmittag des 5.8. und dem des 12.8. Nun sucht die Polizei Zeugen, es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Autos zerkratzt

Am Wacholderweg wurden ein Skoda und ein VW vor einem Wohnhaus durch Unbekannte zerkratzt. Es entstand ein jeweils dreistelliger Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Dienstag, 22 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. (lubo)

