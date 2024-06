Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Glückstadt - Frau missachtet Rotlicht am Bahnübergang trotz Anwesenheit der Polizei

Glückstadt (ots)

Samstagabend gegen 22.00 Uhr wurden Bundespolizisten Zeuge eines lebensgefährlichen Fehlverhaltens. Zwei Bundespolizisten standen am Bahnübergang als eine Frau trotz Rotlicht über den Bahnübergang am Glückstädter Bahnhof lief. Die Beamten riefen die Frau sofort an, sie möge anhalten. Sie ignorierte die Beamten und lief weiter zum Zug. Kurz darauf senkten sich die Bahnschranken.

Nach Öffnung des Bahnübergangs konnten die Beamten die Frau dann im abfahrbereiten Zug feststellen. Die Bundespolizisten belehrten die 54-Jährige über die Lebensgefahr, in die sie sich begeben hatte.

Sie gab an, dass sie unbedingt den Zug nach Hause noch erwischen wollte. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren (350,- Euro).

Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang: Überqueren sie einen Bahnübergang nur, wenn kein Rotlicht leuchtet. Bereits das gelbe Blinklicht weist darauf hin, dass sich die Schranken in Kürze senken und eine Zugdurchfahrt unmittelbar bevorsteht. Sollten Sie noch schnell "rübergehen" wollen, so spielen Sie mit Ihrem Leben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell