POL-PDNW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiautobahnstation Ruchheim Verkehrsunfall A61 am 13.06.2023

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 13.06.2023, 10.20 Uhr und 14.36 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5532195 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5532787

Der 40-jährige Fußgänger verstarb am 16.06.2023, um 17.46 Uhr, im Krankenhaus in Folge seiner schweren Verletzungen. Die Unfallrekonstruktion und Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

