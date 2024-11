Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (06.11.2024) gegen 05:35 Uhr ereignete sich in Böblingen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 48-jährige dunkel gekleidete Radfahrer fuhr die Dornierstraße aus Richtung der S-Bahn-Haltestelle Hulb kommend entlang. An der Kreuzung zur Hans-Klemm-Straße übersah er mutmaßlich eine vorfahrtsberechtigte, in Richtung Innenstadt fahrende 57 Jahre alte Mercedes-Lenkerin. In der Folge kollidierte der 48-Jährige, dessen Fahrrad kein Licht hatte, mit dem Mercedes der 57-Jährigen. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6.100 Euro. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

