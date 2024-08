Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verdächtige Person im Bereich Burgtheater

Wesel (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, gab es einen Einsatz für die, bei den DIN-Tagen eingebundenen Security-Kräfte, da sich aus einer Personengruppe heraus ein Mann Zutritt in einen gesperrten Bereich am Burgtheater verschaffen wollte. Dabei hantierte ein 21-jähriger Mann aus Oberhausen aus dieser Gruppe mit einem Messer. Das Messer wurde zu keinem Zeitpunkt direkt bzw. drohend eingesetzt. Nachdem eine bislang unbekannte Zeugin den Hinweis auf diesen Mann gegeben hatte, steckte der 21-Jährige das Messer sofort wieder ein. Der Mann wurde zur weiteren Abklärung zur Wache Dinslaken verbracht. Bei dem Geschehnis wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern derzeit noch an. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere die Hinweisgeberin werden gebeten, sich bei der Polizei Dinslaken (Tel.: 02064-6220) zu melden.

Am Samstagabend wurde die Veranstaltung durch die Verantwortlichen, aufgrund der Witterungslage, gegen 21.10 Uhr vorzeitig beendet. Die DIN-Tage wurden nach bisherigem Stand gut besucht und es gab ansonsten, aus polizeilicher Sicht, keine besonderen Vorkommnisse.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell