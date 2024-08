Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 42-Jähriger ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Samstag gegen 05.00 Uhr lief ein 42-jähriger Mann aus Dinslaken mit zwei Männern über die Bahnhofstraße in Richtung Roonstraße, wo einer der Männer den 42-Jährigen unvermittelt geschubst und mit Fäusten gegen den Kopf schlug. Als der Dinslakener auf dem Boden lag, traten beide Männer gegen seinen Kopf und verletzten diesen. Nachdem sie ihm die Geldbörse sowie das Handy gestohlen hatten, flüchteten sie in Richtung Lessingstraße. Der Dinslakener wurde anschließend in einem Krankenhaus erstversorgt.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1) 22 - 23 Jahre alt, 176 - 178 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, mittellange nach hinten und an den Seiten kurz geschnitten Haare, kräftige Statur.

2) 20-22 Jahre alt, 176 - 178 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02062-622-0 bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell