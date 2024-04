Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall nach Reifenplatzer auf BAB 20

Pasewalk (ots)

Am 21.04.2024 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 46-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw VW die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck auf der linken Fahrspur. Auf Höhe Pasewalk platzte der rechte hintere Reifen seines Pkw. In weiterer Folge geriet er ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und blieb schließlich unbeleuchtet quer auf beiden Fahrspuren stehen. Der 76-jährige Fahrer eines nachfolgenden Pkw Audi und seine 66-jährige Ehefrau, beide deutsche Staatsangehörige, erkannten den verunfallten Pkw VW zu spät und prallten trotz Notbremsung frontal in diesen. Durch diese Kollision drehte sich der Pkw VW nochmals und blieb schließlich auf der rechten Fahrspur, entgegengesetzt der Fahrtrichtung stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der polnische Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und mit einem Schock durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Pasewalk gebracht. Die Insassen des Pkw Audi blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Die BAB 20 war in Fahrtrichtung Lübeck für ca. drei Stunden voll gesperrt. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell