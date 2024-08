Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Fahrradfahrer stieß mit Fußgängerin zusammen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.8.2024, 16.35 Uhr stieß ein alkoholisierter Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich Beckumer Straße/Holzweg/Oststraße/Am Bahndamm in Ahlen mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Die 12-Jährige ging in Richtung Oststraße und wartete an der Kreuzung auf grün. Als das Mädchen und eine 40-jährige Angehörige die Fahrbahn querten, bog der 61-Jährige mit seinem Fahrrad nach links in Richtung Beckumer Straße ab. Dabei fuhr er die Sendenhorsterin an und verletzte sie leicht. Der Ahlener selbst stürzte und pöbelte anschließend herum. Die zur Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogenen Polizisten stellten fest, dass der Mann stark alkoholisiert und absolut fahruntüchtig war. Sie nahmen den 61-Jährigen mit, ließen ihm Blutproben entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein.

