POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch auf Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch (06.11.2024) zwischen 14:45 Uhr und 16:38 Uhr die Motorhaube eines VWs. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Leonberger Straße in Ditzingen geparkt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07156 4352 - 0 oder per E-Mail an Ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in ...

