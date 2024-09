Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Gnoien

Güstrow/ Gnoien (ots)

Am gestrigen Vormittag ereignete sich in Gnoien ein Verkehrsunfall bei dem eine 72-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Deutsche gegen 09:20 Uhr mit ihrem Volvo den Bäbelitzer Weg in Fahrtrichtung der Friedenstraße. Am dortigen Stoppschild kam die Fahrzeugführerin vor dem Kreuzungsbereich dann zum Stehen ehe sie langsam anfuhr, um nach rechts auf die Friedenstraße (B110) einzubiegen. Dabei übersah sie eine Fahrradfahrerin, die von rechts die Fußgängerfurt in Richtung Dargun überqueren wollte und stieß mit dieser zusammen. Die 72-jährige Radfahrerin stürzte und zog sich in der Folge schwere Verletzungen am rechten Fuß zu. Zur weiteren Behandlung wurde die 72-Jährige im Anschluss in das Krankenhaus nach Demmin verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Teterow führt nun die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

