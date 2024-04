POL Schwaben Nord: Verkehrsunfälle auf der Autobahn bei Regen

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwochnachmittag (17.04.2024) entwendeten eine 37-Jährige und eine 35-Jährige mehrere Gegenstände in einem Verbrauchermarkt. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in der Annastraße informiert. Die Polizeibeamten nahmen die zwei flüchtenden Frauen im Rahmen der Fahndung im Nahbereich fest. Die beiden Frauen ließen die Beute bei der Flucht zurück. ...

