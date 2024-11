Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund zweier beschädigter Fahrzeuge im Zeisigweg in Böblingen ermittelt derzeit das Polizeirevier Böblingen. Am Mittwoch (06.11.2024) gegen 12:40 Uhr zerkratze eine noch unbekannte Person zwei Fahrzeuge im Bereich der Fahrerseite, die in einer Einfahrt und am Straßenrand geparkt standen. Die entstandene Schadenshöhe an dem Audi sowie an dem VW sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

