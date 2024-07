Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 50.000 Euro Schaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 40-jährige BMW-Fahrerin fuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr den Tiefen Weg entlang. Ebenso fuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer den Tiefen Weg in die entgegenkommende Fahrtrichtung entlang und bog im weiteren Verlauf nach links in die Untere Hauptstraße ein. Hierbei übersah er die BMW-Fahrerin, woraufhin beide Fahrzeuge zusammenstießen. Ein eingeleiteter Bremsvorgang der 40-Jährigen konnte den Unfall nicht verhindern. 50.000 Euro Sachschaden entstanden insgesamt an beiden Fahrzeugen, die aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit waren. Der 20-Jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe aus dem BMW musste eine Fachfirma für die Reinigung der Fahrbahn angefordert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell