Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Radfahrer stiehlt Handy aus Handtasche

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 25-jährige Frau war am Donnerstagabend um 21:30 Uhr zu Fuß unterwegs und lief dabei die Neustadter Straße in Richtung Pfälzer Ring entlang. Hierbei trug sie über ihrer linken Schulter eine Umhängetasche. Währenddessen näherte sich ein bislang unbekannter Radfahrer, griff in die unverschlossene Handtasche und entwendete das Mobiltelefon der 25-Jährigen. Der Radfahrer flüchtete grob in Richtung Pfälzer Ring.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, afroamerikanisches Erscheinungsbild, ca. 30 Jahre alt, schlanke Körperstatur, schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einer Jacke (weiße Grundfarbe mit anderen nicht bekannten Farben), einer dunkelblaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel: 0621 / 174-0, entgegen.

