Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abbiegevorgang: Zwei Unfälle zwischen Pkw und Fahrrad

Dormagen (ots)

Am Freitag (1.3.), gegen 08:35 Uhr, befuhr eine 63-jährige Dormagenerin mit ihrem Pkw die Haberlandstraße in Richtung Bahnhofstraße. Bei Grünlicht zeigender Ampel bog sie nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache eine 65 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Dormagen. Diese beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt, die Bahnhofstraße in Richtung der Straße "An der Langerfuhr" auf dem Fahrradweg zu überqueren. Für sie zeigte die Ampel ebenfalls grün. Die 65-Jährige wurde beim Abbiegevorgang von der Motorhaube des Fahrzeugs der 63-Jährigen erfasst. Die Fahrradfahrerin wurde infolgedessen schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Freitag kam es, gegen 13:10 Uhr, auf der Provinzialstraße Ecke Alte Heerstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Fahrradfahrerin. Der 31-jährige Pkw-Fahrer aus Köln beabsichtigte, von der Alten Heerstraße links auf die Provinzialstraße abzubiegen. Bei Grünlicht zeigender Ampel begann er den Abbiegevorgang und sah nach ersten Erkenntnissen erst im letzten Moment die 61-jährige Dormagenerin. Diese fuhr bei Grünlicht von der Provinzialstraße in die Alte Heerstraße. Ob es tatsächlich zu einer Kollision kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch die eventuelle Kollision oder Beinahe-Kollision erschrak die Radfahrerin so stark, dass sie von ihrem Fahrrad gestürzt ist und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Gibt es Zeugen, die etwas zum Unfallhergang beitragen können? Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell