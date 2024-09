POL-DO: 9-jähriges Kind von Stadtbahn erfasst - Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Dortmund vor Ort

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0817 An zwei aufeinanderfolgenden Tagen fielen im Dortmunder Stadtgebiet mehrere Personen durch die Teilnahme an verbotenen Autorennen auf. Die Folge: Zahlreiche Strafanzeigen, sichergestellte Fahrzeuge, Führerscheine und Mobiltelefone sowie in einem Fall ein hoher Sachschaden. Am gestrigen Dienstagabend (03.09.2024) gegen 22 Uhr bemerkten ...

