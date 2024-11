Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Autofahrer nach Unfallflucht auf der Bundesstraße 464 ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Donnerstag (07.11.2024) gegen 21:00 Uhr beobachten, wie ein zunächst Unbekannter am Steuer eines BMW beim Verlassen der Bundesstraße 464 in Richtung der Schafhauser Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit der dortigen Leitplanke kollidierte und anschließend in Richtung Magstadt wegfuhr. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung fand im Rahmen der Fahndung den unfallbeschädigten BMW und konnte auch einen 44-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer ermitteln. Da bei ihm Anzeichen auf Alkoholeinfluss zu erkennen waren, musste der 44-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Sachschaden an Fahrzeug und Leitplanke beträgt insgesamt rund 6.000 Euro.

