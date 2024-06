Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Jugendliche bei Sachbeschädigung beobachtet

Augsburg (ots)

Oberhausen - Bereits am Dienstag (18.06.2024) beobachtete eine Zeugin zwei Jugendlichen bei Sachbeschädigungen und meldete dies der Polizei. Gegen 23.30 Uhr beobachtete die Zeugin einen 14-Jährigen und 15-Jährigen als diese sich in der Prälat-Bigelmaier-Straße auffällig verhielten. Am nächsten Tag stellte die Zeugin Sachbeschädigungen an einem dort abgestellten Anhänger fest. Sie meldete ihre Beobachtungen daraufhin der Polizei. Die Polizei konnte beide Jugendliche dank der Zeugin ermitteln. Die Jugendlichen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

