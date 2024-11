Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Denkendorf: Unfall bei Wendlingen sorgt für morgendlichen Stau

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Unfalls zwischen einem PKW und einem Wohnmobil musste die BAB 8 am Freitagmorgen (08.11.2024) zwischen 05:40 Uhr und 07:35 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung München vollgesperrt werden. Eine 28-jährige Wohnmobil-Lenkerin sowie eine 27-jährige BMW-Lenkerin befuhren hintereinander den rechten der drei Fahrstreifen der BAB 8. Aus bislang unbekannter Ursache kam die BMW-Lenkerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Betonleitwand. Daraufhin schleuderte der BMW nach links, zurück auf die Fahrbahn, wobei er mit dem Wohnmobil zusammenstieß. Während der BMW im Anschluss gegen die Mittelleitplanke stieß und dort zum Stillstand kam, kollidierte das Wohnmobil ebenfalls mit der rechten Fahrbahnbegrenzung. Da Fahrzeugteile über die gesamte Fahrbahn verteilt und Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung München vollständig gesperrt werden. Erst nachdem die Fahrbahn gereinigt worden war, konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Keines der Fahrzeuge verblieb fahrbereit, so dass beide abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro.

